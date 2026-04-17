В Киевской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

Это произошло в Бучанском районе. Теперь насильнику грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В полицию обратилась жительница села Белогородка. Она рассказала, что ее дочь изнасиловали. Как выяснили правоохранители, 34-летний мужчина был дома у 15-летней девочки. Он воспользовался ее беспомощным состоянием, вызванным особенностями психического состояния, и изнасиловал их.

Пока злоумышленник задержан. В суде избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

