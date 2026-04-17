Общалась с "американцем" и хотела замуж: на Волыни нашли мертвую женщину, которую искали 4 месяца

Фото: из открытых источников

В Нововолынске обнаружили останки женщины. Известно, что этого человека искали с декабря прошлого года

Об этом сообщает "БУГ", передает RegioNews.

Инсайдеры сообщили журналистам, что остатки тела обнаружили 8 апреля местные жители, живущие рядом с карьером. Известно, что погибшая проживала в 15 микрорайоне. Ей было 70 лет. 11 декабря прошлого года женщина вышла из дома и не вернулась.

Ее знакомые рассказали СМИ, что долгое время женщина общалась с неким "летчиком из США". Около года женщина рассказывала, что он приедет за ней, а потом они смогут жениться. Знакомые говорят, что предупреждали ее о вероятности мошеннической схемы, однако пенсионерка верила в эти отношения. Имеет ли это общение какая-либо связь с ее исчезновением или смертью – пока неизвестно.

В полиции подтвердили факт обнаружения тела и работу следственно-оперативной группы на месте, однако других деталей не сообщили.

Напомним, ранее в Ровенской области пропал без вести 4-летний мальчик. Поисковая операция длилась десять дней. К сожалению, ребенка нашли мертвым.