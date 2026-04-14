14 апреля 2026, 07:51

Стрельба в кафе на Закарпатье: ранен посетитель

Фото: Национальная полиция
На Раховщине полиция задержала мужчину, стрелявшего в посетителя заведения отдыха

Об этом сообщила полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 12 апреля.

На линию "102" поступило сообщение от работницы одного из заведений отдыха в поселке Ясиня Раховского района о конфликте между посетителями, во время которого один из мужчин применил оружие.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, которые задержали стрелка и изъяли у него пистолет.

Предварительно установлено, что конфликт возник между 24-летним жителем соседней Ивано-Франковской области и 23-летним местным жителем.

Во время ссоры нападающий достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента, попав в грудь и шею.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Полицейские установили, что оружие было травматическим и зарегистрированным в установленном порядке.

Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на днях полиция задержала киевлянина, устроившего стрельбу в Святошинском районе столицы.

