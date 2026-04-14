Стрельба в кафе на Закарпатье: ранен посетитель
На Раховщине полиция задержала мужчину, стрелявшего в посетителя заведения отдыха
Об этом сообщила полиция Закарпатской области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 12 апреля.
На линию "102" поступило сообщение от работницы одного из заведений отдыха в поселке Ясиня Раховского района о конфликте между посетителями, во время которого один из мужчин применил оружие.
На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, которые задержали стрелка и изъяли у него пистолет.
Предварительно установлено, что конфликт возник между 24-летним жителем соседней Ивано-Франковской области и 23-летним местным жителем.
Во время ссоры нападающий достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента, попав в грудь и шею.
Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние медики оценивают как стабильное.
Полицейские установили, что оружие было травматическим и зарегистрированным в установленном порядке.
Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Досудебное расследование продолжается.
