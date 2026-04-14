Справа на 13 млн грн: депутат ОПЗЖ з Ужгорода намагається зняти арешт із майна

Депутат Ужгородської міської ради від партії ОПЗЖ Павло Маєрчик, якого підозрюють у недостовірному декларуванні та легалізації майна, оскаржив ухвалу суду про арешт його активів

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Йдеться про арешт автомобілів, квартир, земельних ділянок та корпоративних прав у приватних компаніях, накладений у межах кримінального провадження щодо можливого внесення недостовірних відомостей у декларацію на понад 13 млн грн.

Апеляцію розглядатимуть у вівторок, 14 квітня.

За даними слідства, під час обшуків у депутата вилучили два автомобілі Mercedes-Benz, елітні годинники та колекцію картин. Також під арештом перебувають дві квартири в Ужгороді, п'ять земельних ділянок, корпоративні права в компаніях та інше майно.

Раніше Закарпатський апеляційний суд частково скасував арешт одного з автомобілів – Mercedes-Benz GLE 400, який, за словами ексдружини депутата, належить їй.

За версією слідства, у декларації за 2022 рік Маєрчик не вказав майна та активів на десятки мільйонів гривень, зокрема нерухомість, готівку та позики.

Депутату інкримінують недостовірне декларування та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

Наразі він перебуває під заставою у 11,5 млн грн.

Як відомо, про підозру депутату повідомили 30 січня 2026 року. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 11,5 млн грн, яка була сплачена того ж дня. У межах розслідування кримінальної справи було також арештовано майно депутата.

Довідка: Павло Маєрчик – депутат Ужгородської міської ради VIII скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Неодноразово фігурував у корупційних та земельних справах (незаконне використання землі, самовільне будівництво).