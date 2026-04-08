Квартира за $400 000, частина ЖК і елітні авто: як живе родина судді з Мукачева

Родина звичайного мукачівського судді – Руслана Іваницького накопичила понад 30 об’єктів нерухомості, серед яких квартира у столичному ЖК Signature, власний ресторан, готель та частина житлового комплексу

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає RegioNews.

За даними журналістів, частина майна придбана за ціною, що значно нижча за ринкову.

Квартира у Києві площею 104 м², куплена мамою судді Ганною Іваницькою, коштувала 3,6 млн грн. Хоча ринкова мінімальна вартість мала б становити понад 14 млн грн.

"Це неможлива ціна. Ну, тобто, якби ми навіть казали не про конкретний ЖК, а просто про вулицю. Вулиця Мечникова – одна з найдорожчих вулиць в Україні, тому що там дуже класна інфраструктура. Там ціна в старому фонді у 2023 році була 1500-2000 доларів за метр квадратний, якщо там якісь є суперпогані умови. В конкретному ЖК Signature на той момент ціна була 2500-3000 доларів", – пояснив рієлтор Олексій Гнучіх.

За офіційними даними, Ганна Іваницька за понад 26 років заробила менш як 12 млн грн.

Доходи жінки, відповідно до даних Держреєстру фізосіб, підрахували цього року у Громадській раді доброчесності після того, як син Ганни, суддя Мукачівського міськрайонного суду Руслан Іваницький у 2026 році почав проходити співбесіду у ВККС на відповідність займаній посаді судді.

Окрім нерухомості, родина має дорогі автомобілі – BMW X7 2025 року, BMW 530D 2020 року та Range Rover Sport 2024 року, а також активно інвестує у будівництво житлових комплексів на Закарпатті.

Окрім того, журналісти з'ясували, що частина приміщень, які належали судді, використовувалася для здачі в оренду та колись фігурувала у кримінальному провадженні через підпільний гральний бізнес.

Журналісти hromadske зазначають, що суддя Руслан Іваницький на запити щодо свого майна не відповів, а частина родини не коментує діяльність.

