24 марта 2026, 22:35

Новая вилла "Юзика" Корявченкова в Испании: жена нардепа объяснила, откуда взяли деньги

24 марта 2026, 22:35
Фото: из открытых источников
В соцсетях появилась информация о том, что семья Юрия Коявченкова в Испании приобрела Виллу за 150 тысяч евро. Жена народного депутата прокомментировала ситуацию

Об этом написала супруга депутата Татьяна Корявченкова, передает RegioNews.

По словам Татьяны Корявченковой, они действительно живут в этом доме в Испании, о котором пишут в СМИ. Она подтвердила, что приобрела эту недвижимость в прошлом году за 150 тысяч евро. При этом она отметила, что данная информация не скрывается и будет отражена в декларации.

"Юра должна подать декларацию и эта квартира будет там, с ценой и условиями покупки: рассрочка, сроки и суммы выплат", – говорит супруга депутата.

Также она высказалась о пребывании ее мужа за границей. Она посоветовала журналистам сделать официальный запрос и получить ответ от официальных структур о том, как депутат уехал, по каким основаниям. По ее мнению, журналисты могли получить доступ к их персональным данным.

"Я так понимаю, этот адрес предоставил им информатор, имеющий доступ к нашим закрытым данным", - предполагает Татьяна.

Напомним, что ранее журналисты спрашивали у "слуги народа" о новой квартире и о том, на каких основаниях его семья там проживает. Юрий Корявченков заявил, что все данные есть у его декларации, а квартиры в Испании у него нет. В то же время, депутат за 2023 год не задекларировал никаких расходов, связанных с проживанием его жены и детей за рубежом.

депутат Недвижимость Юрий Корявченков
