06 квітня 2026, 14:15

На Закарпатті затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти до Словаччини

фото: ДПСУ
Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали трьох чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Рух невідомих у напрямку державного рубежу зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження.

Порушників зупинили за 400 метрів від кордону. Усі вони виявилися громадянами України призовного віку. Чоловіки тривалий час проживали на Закарпатті, були знайомі між собою та у ході розмов вирішили разом перетнути кордон поза пунктами пропуску.

За спробу незаконного перетину кордону та порушення прикордонного режиму чоловікам загрожує штраф.

Як повідомлялось, двох жителів Закарпаття засудили до 7 років за незаконне переправлення чоловіків до Словаччини. Відповідний вирок виніс Ужгородський міськрайонний суд.

кордон Закарпаття Словаччина втеча за кордон ДПСУ
