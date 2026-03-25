На Закарпатті офіцер Держприкордонслужби втік за кордон
Офіцер ДПСУ втік за кордон під час служби на Закарпатті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.
За його словами, зброю та форму офіцер викинув перед втечею.
За 200 метрів від кордону знайшли пістолет Макарова, 2 магазини з 16 патронами та військову форму.
Наразі тривають пошукові заходи та з’ясування всіх обставин.
"Показово, що інцидент стався ще 21 березня, але про нього не повідомляли публічно", – пише журналіст.
Як повідомлялось, на Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ. Інцидент стався у грудні 2025 року.
На Закарпатті тренер з боксу організував канал для втечі ухилянтів
24 березня 2026, 14:15У ДТП на Закарпатті загинули двоє підлітків: водій отримав 7 років
23 березня 2026, 11:54На Закарпатті сусід по палаті вкрав у пораненого військового понад 100 тисяч гривень
19 березня 2026, 19:50
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
В Україні 26 березня світло не відключатимуть
25 березня 2026, 19:59На Дніпропетровщині в розважальному закладі сталась різанина
25 березня 2026, 19:50Зниклий блогер Беспалов знайшовся: що з ним сталось
25 березня 2026, 19:25В Україні розробили дрон-перехоплювач, який здатний розвивати швидкість понад 300 км/год та відслідковувати цілі завдяки ШІ
25 березня 2026, 19:19На Чернігівщині "нагріли" понад півмільйона на укриттях
25 березня 2026, 18:55Зеленський провів чистку в СБУ
25 березня 2026, 18:15На Буковині псевдобанкір виманив вкрав у жінки майже 100 тисяч
25 березня 2026, 17:15Стало відомо, якою буде погода 26 березня
25 березня 2026, 17:10На Волині водій авто "прокатав" на капоті працівника ТЦК
25 березня 2026, 16:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
