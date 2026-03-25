На Закарпатті офіцер Держприкордонслужби втік за кордон

Офіцер ДПСУ втік за кордон під час служби на Закарпатті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

За його словами, зброю та форму офіцер викинув перед втечею.

За 200 метрів від кордону знайшли пістолет Макарова, 2 магазини з 16 патронами та військову форму.

Наразі тривають пошукові заходи та з’ясування всіх обставин.

"Показово, що інцидент стався ще 21 березня, але про нього не повідомляли публічно", – пише журналіст.

