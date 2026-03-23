СБУ разоблачила венгерского разведчика, управлявшего агентурной сетью на Закарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки – Золтан Андре.

Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ.

"Он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в режим ожидания. А уже в сентябре 2024 года Андре "активировал" агента и поручил ему шпионить в Закарпатье", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений в Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства.

"Пока контрразведка СБУ продолжает комплексные меры по установлению всех участников венгерской агентурной сети, которые действовали во вред Украине", – добавили в ведомстве.

Напомним, СБУ разоблачила российскую спецоперацию против венгров в Закарпатье. По данным следствия, для проведения спецоперации враг использовал технологию подмены номера через IP-телефонию.