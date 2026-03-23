13:41  23 марта
Бригада "скорой" в заложниках: в Одессе мужчина угрожал медикам "отправкой на ноль"
12:55  23 марта
Чай с наркотиками: в Запорожье разоблачили масштабный наркобизнес
11:28  23 марта
Пробил крышу магазина и взорвался: детали инцидента в супермаркете Чернигова
UA | RU
UA | RU
23 марта 2026, 15:21

СБУ разоблачила венгерского разведчика, управлявшего агентурной сетью на Закарпатье

23 марта 2026, 15:21
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Контрразведка Службы безопасности Украины установила личность разведчика венгерской военной разведки, руководившего агентурной сетью в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки – Золтан Андре.

Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ.

"Он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в режим ожидания. А уже в сентябре 2024 года Андре "активировал" агента и поручил ему шпионить в Закарпатье", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений в Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства.

"Пока контрразведка СБУ продолжает комплексные меры по установлению всех участников венгерской агентурной сети, которые действовали во вред Украине", – добавили в ведомстве.

Напомним, СБУ разоблачила российскую спецоперацию против венгров в Закарпатье. По данным следствия, для проведения спецоперации враг использовал технологию подмены номера через IP-телефонию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Венгрия СБУ агентурная сеть происшествия
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
Виталий Портников
Остап Дроздов
Валерий Пекар
Все блоги »