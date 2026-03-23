СБУ викрила угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як зазначається, діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки – Золтан Андре.

Встановлено, що саме він проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України і за це був затриманий контррозвідкою СБУ.

"Він особисто завербував колишнього військового з Берегівського району та перевів його у "режим очікування". А вже у вересні 2024 року Андре "активував" агента і доручив йому шпигувати на Закарпатті", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за наявними даними, Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства.

"Наразі контррозвідка СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення всіх учасників угорської агентурної мережі, які діяли на шкоду Україні", – додали у відомстві.

Нагадаємо, СБУ викрила російську спецоперацію проти угорців на Закарпатті. За даними слідства, для проведення спецоперації ворог використовував технологію підміни номера через IP-телефонію.