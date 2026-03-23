13:41  23 березня
Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"
12:55  23 березня
Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес
11:28  23 березня
Пробив дах магазину і вибухнув: деталі інциденту в супермаркеті Чернігова
UA | RU
UA | RU
23 березня 2026, 15:21

СБУ викрила угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті

23 березня 2026, 15:21
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу розвідника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею у Закарпатській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як зазначається, діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки – Золтан Андре.

Встановлено, що саме він проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України і за це був затриманий контррозвідкою СБУ.

"Він особисто завербував колишнього військового з Берегівського району та перевів його у "режим очікування". А вже у вересні 2024 року Андре "активував" агента і доручив йому шпигувати на Закарпатті", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за наявними даними, Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства.

"Наразі контррозвідка СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення всіх учасників угорської агентурної мережі, які діяли на шкоду Україні", – додали у відомстві.

Нагадаємо, СБУ викрила російську спецоперацію проти угорців на Закарпатті. За даними слідства, для проведення спецоперації ворог використовував технологію підміни номера через IP-телефонію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
На трасі на Закарпатті зіткнулися дві фури: один водій загинув, інший – у лікарні
21 березня 2026, 17:59
Закарпатська лікарня "заробляла" на фіктивних ШВЛ: подробиці обшуків
20 березня 2026, 10:46
На Закарпатті сусід по палаті вкрав у пораненого військового понад 100 тисяч гривень
19 березня 2026, 19:50
Всі новини »
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
В Україні винесли вироки трьом експрокурорам, які працювали на окупаційну "прокуратуру" Криму
23 березня 2026, 15:49
Як контролювати емоції у розмові: поради психологині
23 березня 2026, 15:39
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
23 березня 2026, 15:20
ТЦК відмовило у відстрочці: в Одесі суд встав на бік військовозобов'язаного
23 березня 2026, 14:55
Уражено стратегічний термінал та НПЗ у РФ: Генштаб повідомив подробиці
23 березня 2026, 14:42
На Дніпропетровщині чоловіки зробили бізнес не нелегальній зброї
23 березня 2026, 14:35
Народна депутатка від "Слуги народу" Дар'я Володіна складає мандат
23 березня 2026, 13:59
Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"
23 березня 2026, 13:41
Після обшуків НАБУ мер Луцька Поліщук написав заяву про складання повноважень
23 березня 2026, 13:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »