Мільйони на психотропах: на Закарпатті викрили масштабну нарколабораторію

На Закарпатті будуть судити зловмисників, які заробляли на заборонених речовинах. Щомісяця вони виробляли близько 50 кілограмів психотропів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

На Закарпатті викрили нарколабораторію, де виготовляли психотропні речовини. Після цього зловмисники продавали свій "товар". Розрахунок отримували і готівкою, і на банківські картки.

Відомо, що щомісяця вони виробляли близько 50 кілограмів психотропів. Це приблизно 15 мільйонів гривень. Найближчим часом керівник організації та восьмеро учасників постануть перед судом.

