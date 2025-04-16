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16 апреля 2025, 04:13

"Хождение по мукам. Идиот": житель Львовщины пытался ввезти в Украину российские книги

16 апреля 2025, 04:13
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фото: Львовская таможня
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На границе с Польшей во Львовской области обнаружили запрещенные российские книги и марки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В пункте пропуска "Шегини – Медика" 14 апреля таможенники обнаружили у 42-летнего жителя Львовщины 34 книги, напечатанные в РФ. Ввоз такой продукции запрещен законом.

А в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное" в авто BMW, которым управляла 42-летняя жительница Хмельницкой области, таможенники обнаружили 116 почтовых марок СССР и Чехословакии (1886-1980 гг.). Разрешительных документов на марки женщина не предоставила. По закону, разрешение не нужно только на марки, выпущенные после 1991 года.

По обоим фактам составлены админпротоколы по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Санкция предусматривает штраф и возможную конфискацию товара.

Напомним, ранее в Киевской области был арестован незаконно ввезенный раритетный автомобиль. Речь идет о Rolls-Royce Silver Wraith II1976 года выпуска.

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