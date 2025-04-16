"Хождение по мукам. Идиот": житель Львовщины пытался ввезти в Украину российские книги
На границе с Польшей во Львовской области обнаружили запрещенные российские книги и марки
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
В пункте пропуска "Шегини – Медика" 14 апреля таможенники обнаружили у 42-летнего жителя Львовщины 34 книги, напечатанные в РФ. Ввоз такой продукции запрещен законом.
А в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное" в авто BMW, которым управляла 42-летняя жительница Хмельницкой области, таможенники обнаружили 116 почтовых марок СССР и Чехословакии (1886-1980 гг.). Разрешительных документов на марки женщина не предоставила. По закону, разрешение не нужно только на марки, выпущенные после 1991 года.
По обоим фактам составлены админпротоколы по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Санкция предусматривает штраф и возможную конфискацию товара.
Напомним, ранее в Киевской области был арестован незаконно ввезенный раритетный автомобиль. Речь идет о Rolls-Royce Silver Wraith II1976 года выпуска.