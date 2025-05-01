В Тисе на границе с Венгрией обнаружили утопленника
Утром 1 мая во время мониторинга речного участка украино-венгерской границы пограничники обнаружили тело человека
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Погибший находился в воде у украинского берега реки Тиса.
На место пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Личность утопленника устанавливают правоохранители.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения это уже 46 случай обнаружения тела в Тисе пограничниками.
Напомним, ранее на Закарпатье пограничники спасли львовянина, который едва не утонул в Тисе при попытке незаконно пересечь границу.
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