фото: ГПСУ

Утром 1 мая во время мониторинга речного участка украино-венгерской границы пограничники обнаружили тело человека

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Погибший находился в воде у украинского берега реки Тиса.

На место пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Личность утопленника устанавливают правоохранители.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения это уже 46 случай обнаружения тела в Тисе пограничниками.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники спасли львовянина, который едва не утонул в Тисе при попытке незаконно пересечь границу.