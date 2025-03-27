фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники спасли львовянина, едва не утонувшего в Тисе при попытке незаконно пересечь границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчина планировал вне пунктов пропуска попасть в Венгрию. С этой целью нашел дельцов, пообещавших ему скорый и безболезненный метод пересечения границы, пригласив 15 тысяч долларов.

Когда уже 26-летний львовянин отдал эти средства, переправщики сообщили, что ему придется переплыть Тису. Далее дали обманутому клиенту резиновую лодку, указали направление движения к границе и скрылись.

По дороге к реке львовянин пытался перелезть через забор, но порвал лодку. Не имея другого выхода, он решил просто прыгнуть в реку и переплыть ее. Однако почти сразу об этом пожалел – сильное холодное течение подхватило его и унесло неизвестно куда. Контролировать ситуацию или вернуться назад он уже не мог. По его словам, пока был в воде, дважды простился с жизнью.

К счастью, в какой-то момент ему удалось почувствовать ногами дно и добраться до берега. Правда, двигаться дальше, из-за переохлаждения и спазма мышц, сил не было.

Мужчину обнаружили пограничники во время патрулирования. На помощь ему отправилась группа реагирования. С помощью катера мужчину быстро вытащили из воды, доставили в подразделение, дали сухую одежду и напоили горячим чаем.

Сейчас оперативники устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, которые за 7000 долларов пытались попасть в Молдову.