фото: ГПСУ

На Закарпатье в 100 метрах от границы со Словакией пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь госрубеж

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Увидев пограничников, нарушитель бросился наутек, игнорируя требования остановиться. Но убежать не удалось: на пути беглеца стали инженерные заграждения, которыми обустроена граница – мужчина запутался в колючей проволоке.

Задержанному – 24 года, он родом из Запорожской области, а в последнее время жил в Ужгороде. К бегству готовился заранее: изучал местность и искал удобный маршрут – как ему казалось.

После задержания мужчину доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит админответственность.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники спасли двух парней, которые пытались сбежать в Румынию и заблудились в горах.