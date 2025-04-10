фото: ДПСУ

На Закарпатті за 100 метрів від кордону зі Словаччиною прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути держрубіж

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Побачивши прикордонників, порушник кинувся навтьоки, ігноруючи вимоги зупинитися. Але втекти не вдалося: на шляху втікача стали інженерні загородження, якими облаштований кордон – чоловік заплутався в колючому дроті.

Затриманому – 24 роки, він родом із Запорізької області, а останнім часом мешкав в Ужгороді. До втечі готувався заздалегідь: вивчав місцевість і шукав найзручніший маршрут – як йому здавалося.

Після затримання чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин. За спробу незаконного перетину кордону йому загрожує адмінвідповідальність.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники врятували двох молодиків, які намагались втекти до Румунії та заблукали в горах.