В Ужгороде строитель сорвался с седьмого этажа: мужчина скончался

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Трагедия произошла вечером 12 марта на строительстве многоквартирного дома в Ужгороде. Спасти мужчину не удалось, он скончался на месте

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По предварительным данным, с седьмого этажа многоэтажки сорвался житель Тячевского района 1992 года рождения. Он работал на этом строительстве.

Потерпевший скончался до приезда медиков.

"Мужчина получил множественные открытые переломы, спасти его не удалось. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области женщина выпала из окна многоэтажки и погибла на месте.