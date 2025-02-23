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23 февраля 2025, 18:20

На Волыни в автобусе, следовавшем из Польши в Киев, нашли 28 тысяч бриллиантов

23 февраля 2025, 18:20
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фото: Волынская таможня
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В нише пола автобуса, заезжавшего в Украину через Волынь, обнаружили почти 28 тысяч драгоценных камней

Об этом сообщает Волынская таможня, передает RegioNews.

Автобус следовал рейсом из Щецина в Киев. Пакет черного цвета, обмотанный прозрачным скотчем, был обнаружен во время полного таможенного досмотра в расположенной очень глубоко узкой конструктивной полости автобуса. Это затрудняло обзор и доступ к ней.

В свертке были 21 бумажный, 17 зип-пакетиков и пластиковый футляр с камешками. Общий вес изъятого товара составил 191 грамм.

На упаковке были отмечены прозрачность, размер, качество огранки и QR-коды со ссылкой на Геммологический институт США, который выдает международные сертификаты качества для бриллиантов. По этим биркам, общая масса партии – не менее 355 карат.

Назначена экспертиза для подтверждения драгоценности и определения их стоимости.

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 483 ТКУ. После экспертизы возможно возбуждение уголовного производства по ст. 201-3 УКУ.

Напомним, ранее на границе с Венгрией в машине пожилой украинки обнаружили антикварную кухонную утварь и старинные печатные издания.

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