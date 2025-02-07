фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Сейчас фигурант находится за решеткой. В ходе следствия правоохранители установили еще одну потерпевшую от действий злоумышленника.

В частности, он в соцсети склонил 12-летнюю девочку к изготовлению фото и видео порнографического характера за денежное вознаграждение. При этом мужчина точно знал возраст ребенка.

Злоумышленнику объявили новое подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса (развращение малолетней, склонение ее к действиям сексуального характера, вербовка малолетней в целях сексуальной эксплуатации). Следствие продолжается.

Напомним, 43-летнего жителя Житомирской области задержали в Сумах в октябре прошлого года. Тогда он в соцсети познакомился с 13-летней девочкой и, несмотря на то, что она малолетняя – предложил встретиться. После прогулки по городу он пригласил девочку на съемную квартиру, где собирался совершить в отношении ней развратные действия. Предотвратили это полицейские, задержавшие мужчину.