Избиение подростка цепями в Киеве: за дело взялась полиция

фото: Киевская городская прокуратура

Столичные правоохранители начали досудебное расследование по факту избиения парня группой подростков на Оболони в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Видео инцидента, на котором неизвестные юноши, часть из которых закрывает лицо балаклавами, избивают другого парня, появилось в соцсетях вечером 6 февраля. Один из участников инцидента снимает все на телефон.

"Предварительная квалификация преступления – хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В настоящее время ювенальные следователи Оболонского управления полиции проводят досудебное расследование и устанавливают всех участников происшествия.

Напомним, в соцсетях распространяется видео с избиением подростка в Оболонском районе столицы. На ролике парня жестоко избивали цепями.

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