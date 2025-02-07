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07 февраля 2025, 03:35

Избиение подростка цепями в Киеве: за дело взялась полиция

07 февраля 2025, 03:35
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фото: Киевская городская прокуратура
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Столичные правоохранители начали досудебное расследование по факту избиения парня группой подростков на Оболони в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Видео инцидента, на котором неизвестные юноши, часть из которых закрывает лицо балаклавами, избивают другого парня, появилось в соцсетях вечером 6 февраля. Один из участников инцидента снимает все на телефон.

"Предварительная квалификация преступления – хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В настоящее время ювенальные следователи Оболонского управления полиции проводят досудебное расследование и устанавливают всех участников происшествия.

Напомним, в соцсетях распространяется видео с избиением подростка в Оболонском районе столицы. На ролике парня жестоко избивали цепями.

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прокуратура полиция подростки следствие нападение Избиение грабеж травмы
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