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28 января 2025, 00:45

В крови, но живые: шестеро мужчин планировали переплывать Тису

28 января 2025, 00:45
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фото: ГПСУ
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На Закарпатье 26 января пограничники задержали на берегу Тисы шестерых мужчин

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчины решили действовать ночью в надежде, что так их не заметят пограничники. Об опасности зимнего переплывания незнакомого водоема в темноте – предпочитали не думать.

Четырех человек зафиксировали приборы дистанционного мониторинга границы с Венгрией. Пограничники задержали их сразу после того, как те перелезли через заградительный забор. Трое мужчин получили порезы рук на колючей проволоке и нуждались в помощи.

Задержанные – жители Черкасской области. В Тису собирались лезть на выполнение указаний переправителей, заверивших, что река мелкая и абсолютно безопасная. За такие обещания мужчины отдали дельцам "аванс" по 2500 долларов за каждого. Конечную цену за услуги им должны были сообщить в случае успешного переплыва водоема, из которого с начала полномасштабного вторжения извлекли 44 утопающих.

Еще двое отчаянных – закарпатец и житель Херсонщины, самостоятельно составили маршрут незаконного пересечения границы из Украины в Румынию через Тису. Пограничники задержали ловкачей на окраине села Луг, в 30 метрах от границы.

В отношении задержанных составили соответствующие админпротоколы, дела направили в суд.

Напомним, ранее в Карпатах нашли двоих мужчин, которые хотели попасть в Румынию. Они три дня бродили по горам и чуть не замерзли.

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