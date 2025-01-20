Смертельный пожар в Одессе: мужчина погиб из-за использования самодельного обогревателя

фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

В Хаджибейском районе Одессы в двухэтажном доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, передает RegioNews .

По информации спасательной службы, загорелся отопительный электроприбор самодельного производства, работавший в аварийном режиме.

Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на другие квартиры.

На месте был обнаружен мужчина, которого пожарные вынесли на свежий воздух. Они немедленно приступили к реанимационным действиям.

Впоследствии за жизнь пострадавшего вместе со спасателями боролись и прибывшие на место вызова медики, но спасти его не удалось.

Напомним, 17 января в городе Новгород-Северской Черниговской области в двухквартирном жилом доме произошел пожар , в результате которого погибла женщина.

В тот же день 17-го в поселке Березанка Николаевского района во время пожара погиб 10-летний мальчик .