фото: ДПСУ

На Закарпатті на кордоні зі Словаччиною зупинили киянина, який намагався виїхати з країни за підробленими документами

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Киянин прямував через пішохідний пункт пропуску разом з 71-річним батьком. Чоловіки стверджували, що їдуть у Словаччину до родичів.

Як підставу для виїзду з країни 42-річний чоловік надав документи про те, що його батько невиліковно хворий та потребує стороннього догляду.

Втім прикордонники встановили, що документи підроблені. Вони не відповідали встановленому зразку, до того ж вони містили помилки.

Киянинові відмовили у пропуску через кордон. Повідомлення про порушення направили до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали на річковій ділянці трьох чоловіків, які збирались потрапити за кордон через Тису.