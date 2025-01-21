Киянин намагався виїхати до Словаччини за підробленими документами
На Закарпатті на кордоні зі Словаччиною зупинили киянина, який намагався виїхати з країни за підробленими документами
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Киянин прямував через пішохідний пункт пропуску разом з 71-річним батьком. Чоловіки стверджували, що їдуть у Словаччину до родичів.
Як підставу для виїзду з країни 42-річний чоловік надав документи про те, що його батько невиліковно хворий та потребує стороннього догляду.
Втім прикордонники встановили, що документи підроблені. Вони не відповідали встановленому зразку, до того ж вони містили помилки.
Киянинові відмовили у пропуску через кордон. Повідомлення про порушення направили до Нацполіції.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали на річковій ділянці трьох чоловіків, які збирались потрапити за кордон через Тису.