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06 января 2025, 13:31

В Закарпатье полицейский на Tesla попал в аварию: один человек погиб

06 января 2025, 13:31
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иллюстративное фото: из открытых источников
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ДТП произошло утром 6 января на дороге М06 "Киев – Чоп" в Закарпатской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись два автомобиля – Tesla и Nissan. К сожалению, водитель Nissan от полученных травм погиб.

Полицейского, находившегося за рулем Tesla, госпитализировали. Результаты исследования показали, что он был трезв.

Расследование по факту ДТП проводит Госбюро расследований. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 5 января на Львовщине столкнулись легковушки Renault Megane и Volkswagen Passat. Один мужчина погиб, еще двое травмированы.

Закарпатье авария ДТП правоохранители
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