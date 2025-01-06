На Львовщине столкнулись легковушки: один погибший и двое травмированных
ДТП произошло 5 января около 15:40 возле села Сокольники Львовского района.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобили Renault Megane и Volkswagen Passat.
В результате ДТП водители обоих авто, мужчины 35 и 24 лет, и 60-летний пассажир Renault Megane получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия медиков, пассажир легковушки скончался в больнице.
По факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, поздно вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни пяти молодых людей.
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