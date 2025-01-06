На Закарпатті поліцейський на Tesla потрапив у аварію: одна людина загинула
ДТП сталася вранці 6 січня на дорозі М06 "Київ – Чоп" в Закарпатській області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На трасі зіткнулись два авто – Tesla та Nissan. На жаль, водій Nissan від отриманих травм загинув.
Поліцейського, який перебував за кермом Tesla, госпіталізували. Результати освідування показали, що він був тверезий.
Розслідування за фактом ДТП проводить Держбюро розслідувань. Встановлюються всі обставини аварії.
Нагадаємо, вдень 5 січня на Львівщині зіткнулися легковики Renault Megane та Volkswagen Passat. Один чоловік загинув, ще двоє травмовані.
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