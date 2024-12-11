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11 декабря 2024, 07:12

На Закарпатье переправщик, вышедший под залог, пытался сбежать через Тису в Румынию

11 декабря 2024, 07:12
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фото: ГПСУ
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Пограничники 9 декабря задержали на берегу Тисы троих мужчин в гидрокостюмах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Беглецы – жители Днепропетровщины, Тернопольщины и Закарпатья. "Водолазы" собирались как раз переплывать реку, чтобы попасть в Румынию. Заметив наряд, мужчины попытались скрыться. Чтобы остановить их, пограничники произвели несколько упреждающих выстрелов вверх.

Выяснилось, что один из задержанных, житель Закарпатья, ранее уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки через границу. Тогда суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. После уплаты залога в почти 91 тысячу гривен мужчина решил самостоятельно пересечь границу.

На задержанных составили протоколы за незаконную попытку пересечения границы и неповиновение требованиям пограничников. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Правоохранители устанавливаютс причастных к организации этой попытки незаконного пересечения границы.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.

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