На Закарпатье переправщик, вышедший под залог, пытался сбежать через Тису в Румынию

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Беглецы – жители Днепропетровщины, Тернопольщины и Закарпатья. "Водолазы" собирались как раз переплывать реку, чтобы попасть в Румынию. Заметив наряд, мужчины попытались скрыться. Чтобы остановить их, пограничники произвели несколько упреждающих выстрелов вверх.

Выяснилось, что один из задержанных, житель Закарпатья, ранее уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки через границу. Тогда суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. После уплаты залога в почти 91 тысячу гривен мужчина решил самостоятельно пересечь границу.

На задержанных составили протоколы за незаконную попытку пересечения границы и неповиновение требованиям пограничников. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Правоохранители устанавливаютс причастных к организации этой попытки незаконного пересечения границы.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.