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11 грудня 2024, 07:12

На Закарпатті переправник, який вийшов під заставу, намагався втекти через Тису до Румунії

11 грудня 2024, 07:12
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фото: ДПСУ
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Прикордонники 9 грудня затримали на березі Тиси трьох чоловіків у гідрокостюмах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Втікачі – жителі Дніпропетровщини, Тернопільщини та Закарпаття. "Водолази" збиралися саме перепливати річку, щоб потрапити в Румунію. Помітивши наряд, чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити їх, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору.

З’ясувалося, що одного із затриманих, жителя Закарпаття, раніше вже притягували до відповідальності за організацію незаконного переправлення через кордон. Тоді суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Після сплати застави в майже 91 тисячу гривень чоловік вирішив самотужки перетнути кордон.

На затриманих склали протоколи за незаконну спробу перетину кордону та непокору вимогам прикордонників. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

Правоохоронці встановлюють причетних до організації цієї спроби незаконного перетинання кордону.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України.

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