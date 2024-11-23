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Заплатили за "безопасный маршрут" и лодку 400 тысяч: четверо мужчин планировали переплыть Тису
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23 ноября 2024, 16:19

Заплатили за "безопасный маршрут" и лодку 400 тысяч: четверо мужчин планировали переплыть Тису

23 ноября 2024, 16:19
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фото: ГПСУ
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Пограничники задержали четырех мужчин, желающих незаконно покинуть Украину. Для этого они планировали переплыть полноводную Тису на резиновой лодке

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным пограничников, за "безопасный маршрут" мужчины должны были заплатить по 10 тысяч долларов. На такие рисковые условия согласились трое жителей Донетчины и один из Ивано-Франковской области.

"Трое из них даже успели оплатить организаторам по 10 тысяч долларов США каждый. Получив резиновую лодку и указания по маршруту, мужчины отправились к украинско-венгерской границе", – говорится в сообщении.

Планы мужчин разрушили пограничники. Заметив наряд, нарушители покинули лодку и пытались скрыться. Пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов, чтобы остановить беглецов.

Всех четырех задержали и доставили в пограничное подразделение. На них составили админпротоколы. Вскоре действия мужчин будет оценивать суд.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации этого незаконного путешествия.

Напомним, ранее сообщалось, что житель пограничной Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел "взять в судьбу" пограничника. Делка задержали.

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