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Прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які хотіли незаконно залишити Україну. Для цього вони планували переплисти повноводну Тису на гумовому човні

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, за "безпечний маршрут" чоловіки мали заплатити по 10 тисяч доларів. На такі ризикові умови погодилися троє жителів Донеччини та один з Івано-Франківщини.

"Троє з них навіть встигли сплатити організаторам по 10 тисяч доларів США кожен. Отримавши гумовий човен і вказівки щодо маршруту, чоловіки вирушили до українсько-угорського кордону", – йдеться у повідомленні.

Плани чоловіків зруйнували прикордонники. Помітивши наряд, порушники покинули човен і намагалися втекти. Прикордонники здійснити кілька попереджувальних пострілів, щоб зупинити втікачів.

Усіх чотирьох затримали та доставили до прикордонного підрозділу. На них склали адмінпротоколи. Невдовзі дії чоловіків оцінюватиме суд.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації цієї незаконної подорожі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.