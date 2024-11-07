На пограничном пункте пропуска "Тиса" произошел пожар

фото: Виталий Глагола

Утром, 7 ноября, возник пожар в одном из зданий контрольно-пропускного пункта "Тиса" (Чоп) на украинско-венгерской границе

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По его информации, огонь вспыхнул в админздании в пассажирском секторе. Это произошло около 08:20.

В здании, где произошел пожар, размещаются кабинеты начальника поста и его заместителя. Пожар полностью был ликвидирован в течение 20 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее пограничники задержали двух мужчин, которые с надувной лодкой под сенью темноты пробирались к границе с Венгрией.