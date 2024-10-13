Пограничники на Закарпатье сняли с автобуса мужчину, который хотел незаконно выехать в Италию

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На Закарпатье пограничники обнаружили пассажира международного автобусного рейса, пытавшегося нелегально пересечь границу и попасть в Италию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"47-летний киевлянин ехал автобусом, следовавшим в Италию через пункт пропуска "Лужанка"", - рассказали в ведомстве.

Мужчина пытался избежать проверки документов на границе под предлогом якобы срочной необходимости покинуть салон автобуса. Однако замысел мужчины разоблачили.

За попытку незаконного пересечения границы Украины киевлянина ждет админответственность. Также выясняется, были ли причастны к инциденту водители этого рейса.

Напомним, ранее пограничники в Закарпатской области остановили четырех мужчин. Они планировали ночью переплыть реку Тиса и нелегально попасть в Венгрию.