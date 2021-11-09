На таможне разоблачили контрабанду драгоценных металлов на сто миллионов

Фото: dpsu.gov.ua

Правоохранители разоблачили схему нелегального вывоза из Украины сотен тонн драгоценных металлов. Стоимость изъятых материалов достигает более ста миллионов гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что фигуранты дела закупали устаревшее электрооборудование, которое содержит цветные и драгоценные металлы. Уклоняясь от уплаты налогов, стоимостный лом вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость.

По предварительной оценке, в течение 2020-2021 гг. фирмой-экспортером возмещен НДС на общую сумму более 65 миллионов грн и подана заявка на возмещение более 26 миллионов гривен", - сообщают на сайте ГНСУ.

Полицейские провели 18 обысков в Киевской, Львовской, Николаевской и Волынской областях. Изъяли документацию и технику, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве. В одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу. Одну из партий, на сумму 126 000 евро, задержали в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно во время попытки вывоза из Украины.

Напомним, 20 октября СБУ заблокировала контрабанду в Евросоюз ртути, которая может применяться для массовых химических терактов.