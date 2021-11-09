На таможне разоблачили контрабанду драгоценных металлов на сто миллионов
Правоохранители разоблачили схему нелегального вывоза из Украины сотен тонн драгоценных металлов. Стоимость изъятых материалов достигает более ста миллионов гривен
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что фигуранты дела закупали устаревшее электрооборудование, которое содержит цветные и драгоценные металлы. Уклоняясь от уплаты налогов, стоимостный лом вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость.
По предварительной оценке, в течение 2020-2021 гг. фирмой-экспортером возмещен НДС на общую сумму более 65 миллионов грн и подана заявка на возмещение более 26 миллионов гривен", - сообщают на сайте ГНСУ.
Полицейские провели 18 обысков в Киевской, Львовской, Николаевской и Волынской областях. Изъяли документацию и технику, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве. В одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу. Одну из партий, на сумму 126 000 евро, задержали в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно во время попытки вывоза из Украины.
Напомним, 20 октября СБУ заблокировала контрабанду в Евросоюз ртути, которая может применяться для массовых химических терактов.