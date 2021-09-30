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30 сентября 2021, 14:39 1437

На Закарпатье нашли две подземные плантации с коноплей на 5 млн

30 сентября 2021, 14:39 1437
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники полиции Закарпатья задержали организатора двух подземных лабораторий с наркопродукцией на 5 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

Так, правоохранители во время санкционированного судом обыска на ферме обнаружили люк до тайного убежища, который был расположен в помещении, где содержались домашние животные. Выяснилось, что под землей мужчина выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли.

В частности помещения были оборудованы системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, обогащали теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, и даже устройствами, которые измеряли кислотность почвы.

Всего правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли.

На "черном" рынке продукция стоила бы пять миллионов гривен. Организатора задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее на Запорожье задержали полицейского, который продавал крупные партии наркотиков.

наркотики полиция земля фермер Лаборатория

 
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