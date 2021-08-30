В Ровно пьяный пациент напал на врача с газовым баллончиком

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В ровенской больнице пьяный мужчина напал на врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ

Как пишет RegioNews со ссылкой на полицию, в результате инцидента врач получил химические ожоги глаз.

Нападение произошло еще в ночь на 28 августа, в приемном отделении Ровенской центральной городской больницы.

Как предварительно выяснили полицейские, медики скорой выезжали на вызов и доставили для оказания помощи 24-летнего жителя Ровно с резаными ранами рук и запахом алкоголя. Вместе с ним в больницу приехала и 21-летняя девушка.

В ожидании дежурного врача оба начали вести себя неадекватно, нецензурно ругались на медперсонал. В дальнейшем между 45-летним медиком и мужчиной возник конфликт и потасовка, во время которой 24-летний мужчина достал газовый баллончик и распылил в лицо врачу слезоточивый газ.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом из-за кражи, незаконного оборота наркотиков, также его судили за разбой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области во время застолья мужчина зарезал своего товарища.