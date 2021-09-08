При пожаре в общежитии Умани пострадали шестеро студентов

Фото: Нацполиция

В Уманском национальном университете садоводства произошел пожар - пострадали шестеро несовершеннолетних, четверо из которых отравились угарным газом

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что кроме студентов, которые отравились газом, еще двое жильцов общежития травмировались стеклом, когда пытались во время пожара выбраться на улицу через окно на первом этаже.

Сейчас пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Спасатели эвакуировали из общежития почти 30 жителей. По данным ГСЧС, площадь пожара составила 30 кв. м. К эвакуации было привлечено 28 пожарных и 7 единиц техники.

Напомним, 31 июля в Ивано-Франковске возник пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета, спасатели смогли эвакуировать всех студентов.