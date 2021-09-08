09:01  08 сентября
В Украине за сутки выявили еще 2700 новых больных COVID
08:49  08 сентября
Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID
08:09  08 сентября
На Донбассе боевики заминировали местность вблизи Катериновки и ранили бойца ООС
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2021, 08:26 176

При пожаре в общежитии Умани пострадали шестеро студентов

08 сентября 2021, 08:26 176
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Уманском национальном университете садоводства произошел пожар - пострадали шестеро несовершеннолетних, четверо из которых отравились угарным газом

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews.

Отмечается, что кроме студентов, которые отравились газом, еще двое жильцов общежития травмировались стеклом, когда пытались во время пожара выбраться на улицу через окно на первом этаже.

Сейчас пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Спасатели эвакуировали из общежития почти 30 жителей. По данным ГСЧС, площадь пожара составила 30 кв. м. К эвакуации было привлечено 28 пожарных и 7 единиц техники.

Напомним, 31 июля в Ивано-Франковске возник пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета, спасатели смогли эвакуировать всех студентов.

газ госпитализация пожар студент дети общежитие

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua