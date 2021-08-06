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06 августа 2021, 15:44 2163

На Полтавщине в поле мужчина во время прогулки обнаружил труп женщины

06 августа 2021, 15:44 2163
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Фото из открытых источников
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В поле в Кременчуге Полтавской области утром 6 августа обнаружили труп женщины

Как сообщили в пресс-службе полиции, вероятно, она покончила с собой, пишет RegioNews.

Известно, что труп обнаружил в микрорайоне "Молодежный" мужчина, который гулял с собакой. Тело было обгоревшим.

Следователи уже установили личность женщины. Ею оказалась 37-летняя местная жительница. В полиции говорят, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, женщина совершила самоубийство.

Напомним, на днях в Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки.

Украина криминал Полтава полиция труп

 
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