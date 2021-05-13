Пчелиный скандал на Закарпатье: "Укрпочта" прекратит перевозку насекомых

Из-за инцидента, который произошел на Закарпатье, погибли 8 млн пчел

Из-за инцидента, который произошел на Закарпатье, погибли 8 млн пчел

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Компания "Укрпочта" прокомментировала инцидент с гибелью пчел при перевозке на Закарпатье, заявив, что в следующем году прекратит предоставление таких услуг.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

"Нам очень жаль, что так произошло. "Укрпочта" ежегодно в сезон транспортирует пчел, прежде всего по многочисленным просьбам украинских пчеловодов. Такие отправки требуют максимального внимания к упаковке и условиям перевозки, что несет в себе большие риски, и вопрос целесообразности такой услуги неоднократно поднимался в компании", - сообщили в "Укрпочте".

Там добавили, что такой инцидент произошел впервые, а перевозка происходила по установленным правилам: "Пчелы были размешены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями".

В то же время в компании отметили, что в следующем году прекратят предоставление этой услуги.

Напомним, ранее сообщалось, что пчеловоды Закарпатья будут судиться с "Укрпочтой" из-за гибели при пересылке 8 млн пчел.