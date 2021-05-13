Пчелиный скандал на Закарпатье: "Укрпочта" прекратит перевозку насекомых
Компания "Укрпочта" прокомментировала инцидент с гибелью пчел при перевозке на Закарпатье, заявив, что в следующем году прекратит предоставление таких услуг.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.
"Нам очень жаль, что так произошло. "Укрпочта" ежегодно в сезон транспортирует пчел, прежде всего по многочисленным просьбам украинских пчеловодов. Такие отправки требуют максимального внимания к упаковке и условиям перевозки, что несет в себе большие риски, и вопрос целесообразности такой услуги неоднократно поднимался в компании", - сообщили в "Укрпочте".
Там добавили, что такой инцидент произошел впервые, а перевозка происходила по установленным правилам: "Пчелы были размешены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями".
В то же время в компании отметили, что в следующем году прекратят предоставление этой услуги.
Напомним, ранее сообщалось, что пчеловоды Закарпатья будут судиться с "Укрпочтой" из-за гибели при пересылке 8 млн пчел.