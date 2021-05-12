В Ужгороде нашли труп женщины в деривационном канале
Сейчас ее личность и причины смерти устанавливаются
Сейчас ее личность и причины смерти устанавливаются
В Ужгороде нашли мертвую женщину - ее труп обнаружили в водосборе деривационного канала на ул. Электрозаводская.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.
Инцидент произошел 11 мая. О покойной женщине спасатели получили сообщение в 20:30. В 21:23 спасатели изъяли из воды тело и передали полиции.
Сейчас ее личность и причины смерти устанавливаются.
Напомним, в столице женщину покусала бешеная лиса.
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