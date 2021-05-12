В Ужгороде нашли труп женщины в деривационном канале

Сейчас ее личность и причины смерти устанавливаются

Сейчас ее личность и причины смерти устанавливаются

Фото из открытых источников

В Ужгороде нашли мертвую женщину - ее труп обнаружили в водосборе деривационного канала на ул. Электрозаводская.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области. Инцидент произошел 11 мая. О покойной женщине спасатели получили сообщение в 20:30. В 21:23 спасатели изъяли из воды тело и передали полиции. Сейчас ее личность и причины смерти устанавливаются. Напомним, в столице женщину покусала бешеная лиса.

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