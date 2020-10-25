Экзит-пол: во втором туре действующий мэр Ужгорода Андриив и "Слуга народа" Щадей имеют практически равные шансы
"Слуга народа" лидирует на выборах в Ужгородского городского совета
"Слуга народа" лидирует на выборах в Ужгородского городского совета
На выборах городского головы Ужгорода лидирует действующий мэр города, самовыдвиженец Богдан Андриив. Немного меньше набрал кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей, поэтому, в городе будет второй тур выборов.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола студии Савика Шустера, пишет RegioNews.
В первом туре действующий мэр Богдан Андриив набрал 23,8% голосов, тогда как Виктор Щадей – 22,7% и пока это единственный шанс для "Слуги народа" получить мэра областного центра.
"Слуга народа" лидирует и на выборах в Ужгородский городской совет. Также в него проходят "Батькивщина", "Евросолидарность", "Родное Закарпатье" и "ОПЗЖ".
Напомним, экзит-пол: мэра Николаева Сєнкевича ждет второй тур выборов .
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