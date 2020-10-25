Экзит-пол: во втором туре действующий мэр Ужгорода Андриив и "Слуга народа" Щадей имеют практически равные шансы

"Слуга народа" лидирует на выборах в Ужгородского городского совета

"Слуга народа" лидирует на выборах в Ужгородского городского совета

Фото из открытых источников

На выборах городского головы Ужгорода лидирует действующий мэр города, самовыдвиженец Богдан Андриив. Немного меньше набрал кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей, поэтому, в городе будет второй тур выборов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола студии Савика Шустера, пишет RegioNews.

В первом туре действующий мэр Богдан Андриив набрал 23,8% голосов, тогда как Виктор Щадей – 22,7% и пока это единственный шанс для "Слуги народа" получить мэра областного центра.

"Слуга народа" лидирует и на выборах в Ужгородский городской совет. Также в него проходят "Батькивщина", "Евросолидарность", "Родное Закарпатье" и "ОПЗЖ".

Напомним, экзит-пол: мэра Николаева Сєнкевича ждет второй тур выборов .