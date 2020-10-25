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25 октября 2020, 22:38 11

Экзит-пол: во втором туре действующий мэр Ужгорода Андриив и "Слуга народа" Щадей имеют практически равные шансы

25 октября 2020, 22:38 11
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"Слуга народа" лидирует на выборах в Ужгородского городского совета
"Слуга народа" лидирует на выборах в Ужгородского городского совета
Фото из открытых источников
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На выборах городского головы Ужгорода лидирует действующий мэр города, самовыдвиженец Богдан Андриив. Немного меньше набрал кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей, поэтому, в городе будет второй тур выборов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола студии Савика Шустера, пишет RegioNews.

В первом туре действующий мэр Богдан Андриив набрал 23,8% голосов, тогда как Виктор Щадей – 22,7% и пока это единственный шанс для "Слуги народа" получить мэра областного центра.

"Слуга народа" лидирует и на выборах в Ужгородский городской совет. Также в него проходят "Батькивщина", "Евросолидарность", "Родное Закарпатье" и "ОПЗЖ".

Напомним, экзит-пол: мэра Николаева Сєнкевича ждет второй тур выборов .

выборы Слуга народа Ужгород Закарпатье Андриив Богдан второй тур экзит-пол
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