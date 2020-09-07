Глава Закарпатской ОГА Петров рассказал, как планирует решить проблему с мусором в области
Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров рассказал о стратегии борьбы с мусорной проблемой на Закарпатье.
Об этом говорится в эксклюзивном интервью председателя ОГА Алексея Петрова RegioNews.
Петров отметил, что из-за проблемы мусора уже неоднократно были международные скандалы - тысячи тон мусора плывут по рекам к Венгрии.
Во-первых, мы выделили через областных депутатов деньги, отправили туда ГСЧС, даже задействовали межнациональный инженерный батальон "Тиса", который сейчас расчищает эти пробки. Это - оперативный уровень. Другой вопрос – стратегия борьбы с этой проблемой. Надо наладить серьезный подход к сортировке отходов, чтобы те 15-20%, которые идут на вторсырье, мы возвращали в производство", - отметил Петров.
Кроме того, председатель ОГА считает целесообразным запустить так называемые заводы по компостированию.
Третий вопрос – это запустить так называемые заводы по компостированию, но после обсуждения с громадой. Планируем компостировать так называемый органический мусор, который потом, возможно, можно будет использовать в сельском хозяйстве", - подчеркнул он.
Так, 60% отходов – это так называемый не биологически-активный мусор, то, что не подлежит переработке и его надо сжигать. В мире это еще называют энергетической утилизацией. Но эту проблему нужно решать на государственном уровне, считает Петров.
Ранее сообщалось, что председатель Закарпатской ОГА Петров рассказал о приоритетных задачах в своей работе.
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