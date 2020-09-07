Глава Закарпатской ОГА Петров рассказал, как планирует решить проблему с мусором в области

Область должна решить мусорную проблему, чтобы избежать международных скандалов

Область должна решить мусорную проблему, чтобы избежать международных скандалов

Об этом говорится в эксклюзивном интервью председателя ОГА Алексея Петрова RegioNews.

Петров отметил, что из-за проблемы мусора уже неоднократно были международные скандалы - тысячи тон мусора плывут по рекам к Венгрии.

Во-первых, мы выделили через областных депутатов деньги, отправили туда ГСЧС, даже задействовали межнациональный инженерный батальон "Тиса", который сейчас расчищает эти пробки. Это - оперативный уровень. Другой вопрос – стратегия борьбы с этой проблемой. Надо наладить серьезный подход к сортировке отходов, чтобы те 15-20%, которые идут на вторсырье, мы возвращали в производство", - отметил Петров.

Кроме того, председатель ОГА считает целесообразным запустить так называемые заводы по компостированию.

Третий вопрос – это запустить так называемые заводы по компостированию, но после обсуждения с громадой. Планируем компостировать так называемый органический мусор, который потом, возможно, можно будет использовать в сельском хозяйстве", - подчеркнул он.

Так, 60% отходов – это так называемый не биологически-активный мусор, то, что не подлежит переработке и его надо сжигать. В мире это еще называют энергетической утилизацией. Но эту проблему нужно решать на государственном уровне, считает Петров.

Ранее сообщалось, что председатель Закарпатской ОГА Петров рассказал о приоритетных задачах в своей работе.

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