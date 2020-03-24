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24 марта 2020, 13:27 4

Винницкий фейк: СБУ задержала российского наемника, который сеял панику

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24 марта 2020, 13:27 4
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Сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, который по заданию российских кураторов распространил фейк о жестоком обращении с больным коронавирусом в маршрутном такси Винницы
Фото: СБУ
Сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, который по заданию российских кураторов распространил фейк о жестоком обращении с больным коронавирусом в маршрутном такси Винницы

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ.

Мужчину задержали в Днепре. Он работал на российских кураторов. Получил задание делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. Позже должен был передать эти фото в РФ, где их планировали использовать для подготовки ложных новостей.

Также подозреваемый распространял в соцсетях фейки о распространении COVID-19 в Украине. В частности, он выложил в сеть видео с дракой в общественном транспорте. Пояснил, что будто в Виннице в автобусе избили мужчину за то, что он был "лишним” (во время карантина водителям запрещено брать в салон автобусов и маршрутных такси более, чем 10 пассажиров - Ред.) и чихал и кашлял.

Провокатора задержали. Решается вопрос об объявлении о подозрении фигуранту. Мужчине инкриминируют в противоправной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как писали RegioNews ранее, сотрудники СБУ на днях призвали украинцев не верить очередном фейка, посвященном коронавирус.


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