Винницкий фейк: СБУ задержала российского наемника, который сеял панику

Сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, который по заданию российских кураторов распространил фейк о жестоком обращении с больным коронавирусом в маршрутном такси Винницы

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, который по заданию российских кураторов распространил фейк о жестоком обращении с больным коронавирусом в маршрутном такси Винницы

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ.

Мужчину задержали в Днепре. Он работал на российских кураторов. Получил задание делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. Позже должен был передать эти фото в РФ, где их планировали использовать для подготовки ложных новостей.

Также подозреваемый распространял в соцсетях фейки о распространении COVID-19 в Украине. В частности, он выложил в сеть видео с дракой в общественном транспорте. Пояснил, что будто в Виннице в автобусе избили мужчину за то, что он был "лишним” (во время карантина водителям запрещено брать в салон автобусов и маршрутных такси более, чем 10 пассажиров - Ред.) и чихал и кашлял.

Провокатора задержали. Решается вопрос об объявлении о подозрении фигуранту. Мужчине инкриминируют в противоправной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как писали RegioNews ранее, сотрудники СБУ на днях призвали украинцев не верить очередном фейка, посвященном коронавирус.