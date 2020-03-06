На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС

Правоохранители подозревают руководителя одного из подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в систематическом получении неправомерной выгоды

Правоохранители подозревают руководителя одного из подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в систематическом получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

По предварительной версии следствия, начальник аварийно-спасательного отряда требовал от граждан взятки за содействие в трудоустройстве в подчиненное ему подразделение.

В частности, за должность сапера злоумышленник хотел получить $3 тысячи.

Правоохранители задержали начальника в Ужгороде на рабочем месте в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения первой части взятки в размере $300.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность других должностных лиц службы до коррупционных правонарушений.

