На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
По предварительной версии следствия, начальник аварийно-спасательного отряда требовал от граждан взятки за содействие в трудоустройстве в подчиненное ему подразделение.
В частности, за должность сапера злоумышленник хотел получить $3 тысячи.
Правоохранители задержали начальника в Ужгороде на рабочем месте в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения первой части взятки в размере $300.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
Продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность других должностных лиц службы до коррупционных правонарушений.
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