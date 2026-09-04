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04 вересня 2026, 20:25

Трамп відправляє спецпредставників до Путіна

04 вересня 2026, 20:25
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Фото з відкритих джерел
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Спецпредставники американського президента США найближчими днями вирушать до Москви. Очікується, що розмова буде присвячена переговорам щодо припинення війни

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

У ЗМІ з'являються дані про поїздку спецпредставників Дональда Трампа до Москви. Зазначається, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер будуть обговорювати припинення війни.

Очікується, що у суботу, 5 вересня, вони проведуть переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним, а наступного дня – 6 вересня зустрінуться з Володимиром Зеленським у Києві.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував Кремлю провести тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського з метою припинення війни.

За даними Axios, візит Реткліффа частково мав на меті з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва США.

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