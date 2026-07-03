Удар по многоэтажке в Сумах: среди погибших ребенок

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Россияне в очередной раз ударили по Сумам. "Целью" кафиров стал многоэтажный жилой дом

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

Вечером 3 июля оккупанты ударили по Сумам управляемыми авиабомбами и дронами. Эпицентром удара стали многоэтажка, магазин и дорога.

Известно, что уже 20 местных жителей госпитализировали с тяжелыми ранениями. Часть из них – в операционных. К сожалению, есть и погибшие, среди которых – маленький ребенок.

"Русский удар унес жизни трех взрослых и ребенка", - сообщили в ОВА.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь раненым.

Напомним, в Запорожье в результате российских атак 3 июля двое мужчин погибли, более 20 человек ранены.