Удар по многоэтажке в Сумах: среди погибших ребенок
Россияне в очередной раз ударили по Сумам. "Целью" кафиров стал многоэтажный жилой дом
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.
Вечером 3 июля оккупанты ударили по Сумам управляемыми авиабомбами и дронами. Эпицентром удара стали многоэтажка, магазин и дорога.
Известно, что уже 20 местных жителей госпитализировали с тяжелыми ранениями. Часть из них – в операционных. К сожалению, есть и погибшие, среди которых – маленький ребенок.
"Русский удар унес жизни трех взрослых и ребенка", - сообщили в ОВА.
Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь раненым.
Напомним, в Запорожье в результате российских атак 3 июля двое мужчин погибли, более 20 человек ранены.
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