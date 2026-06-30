Пробоина на дороге: в Шевченковском районе Киева перекрыли движение автобусов на улице Нагорной
В Шевченковском районе Киева изменено движение автобусов по улице Нагорная из-за пропастей, образовавшихся на проезжей части
Об этом сообщает Киевпасстранс, передает RegioNews .
"Изменено движение автобусов № 31 по ул. Нагорная по причине провала проезжей части", - говорится в сообщении.
Движение организовано по улице Загоровская.
Напомним, что в столице запретили движение по Подольскому мосту с правого берега на левый во время воздушных тревог.
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