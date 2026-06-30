Полсотни ударов в день: враг терроризирует Днепропетровщину, есть раненые
В Днепропетровской области на протяжении 30 июня четыре человека получили ранения в результате российских атак
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
Российские войска более 50 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами и обстреливали из артиллерии.
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Томаковская и Красногригорьевская общины.
Повреждены предприятие, многоквартирный дом и автомобили.
В состоянии средней тяжести госпитализировали 42-летнего мужчину. Еще трое мужчин в возрасте 77, 56 и 42 лет будут лечиться амбулаторно.
В Синельниковском районе захватчики нанесли удар по Славянскому, Богиновскому, Покровскому, Маломихайловскому, Петропавловскому и Васильковскому общинам.
Повреждены агропредприятие и частные дома.
Напомним, что количество пострадавших в результате российского удара беспилотниками по Запорожью возросло до шести человек, среди которых один ребенок.