Украинские ракеты Фламинго "прилетели" по Волгограду

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Местные каналы россиян с утра 27 июня сообщают о взрывах в Волгограде. Местный губернатор подтвердил "прилеты"

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда.

При этом по данным украинских журналистов, поразили оборонное предприятие АО "ФНОЦ "Титан-Баррикады"". Это один из ключевых заводов российского ВПК в Волгограде. Там производят пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов, в частности, "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

Предварительно, предприятие атаковали ракетами Фламинго. Официальных заявлений украинской стороны еще не было.

Напомним, военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.