В Днепре 62-летний свекор устроил расправу над невесткой

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре во время семейного конфликта 62-летний мужчина жестоко избил свою невестку металлической сковородой и арматурой. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .



Преступление произошло 29 июня около 13:00 в одном из частных домов в Индустриальном районе города. Между 62-летним мужчиной и его 29-летней невесткой возник словесный конфликт на почве неприязненных отношений.



Во время ссоры подозреваемый схватил металлическую сковороду и ударил женщину по голове. Пытаясь спастись, потерпевшая забежала на второй этаж дома и закрылась в своей комнате. Однако мужчина взял металлическую арматуру, разбил стекло в дверях, проник в комнату и нанес женщине еще несколько ударов по голове.



Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.