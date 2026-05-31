На території Білорусі знайшли "Орєшнік", з якого росіяни випускають ракети по Україні

Журналісти з'ясували, що на території аеродрому "Кричев-6" у Білорусі знаходяться елементи ракетного комплексу середнього радіуса дії "Орєшнік". За допомогою цієї техніки росіяни атакують українські міста

Про це повідомляє "Мілітарний", передає RegioNews.

Зазначається, що орієнтовно із 20 до 29 грудня у район авіабази "Кричев-6" прибув велиуий військовий ешелон. Відправлення було зі станції Капустин Яр Приволзької залізниці.

Фахівці звертають увагу, то Кричев I є найближчим залізничним пунктом до колишньої авіабази Кричев-6 і створеного на її території об’єкта. Відправником цього військового ешелону є 4-й Державний центральний міжвидовий полігон (4 ДЦП) (в/ч 15644). Отримувачем було Управління війсьоквих сполучень ЗС Республіки Білорусь.

За інформацією опозиціонерів, на платформах перевозили військову техніку, у критих вагонах — спорядження. Окремими вагонами доставляли патрони та інші боєприпаси.

Зазначимо, що восени минулого року голова МЗС Білорусі заявляв, що на території країни розмістили російський балістичний ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік".

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.

