11:40  31 травня
Атака дроном по Чугуївшині: постраждали поліцейські
12:30  31 травня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула
13:15  31 травня
На території Білорусі знайшли "Орєшнік", з якого росіяни випускають ракети по Україні
UA | RU
UA | RU
31 травня 2026, 13:15

На території Білорусі знайшли "Орєшнік", з якого росіяни випускають ракети по Україні

31 травня 2026, 13:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Журналісти з'ясували, що на території аеродрому "Кричев-6" у Білорусі знаходяться елементи ракетного комплексу середнього радіуса дії "Орєшнік". За допомогою цієї техніки росіяни атакують українські міста

Про це повідомляє "Мілітарний", передає RegioNews.

Зазначається, що орієнтовно із 20 до 29 грудня у район авіабази "Кричев-6" прибув велиуий військовий ешелон. Відправлення було зі станції Капустин Яр Приволзької залізниці.

Фахівці звертають увагу, то Кричев I є найближчим залізничним пунктом до колишньої авіабази Кричев-6 і створеного на її території об’єкта. Відправником цього військового ешелону є 4-й Державний центральний міжвидовий полігон (4 ДЦП) (в/ч 15644). Отримувачем було Управління війсьоквих сполучень ЗС Республіки Білорусь.

За інформацією опозиціонерів, на платформах перевозили військову техніку, у критих вагонах — спорядження. Окремими вагонами доставляли патрони та інші боєприпаси.

Зазначимо, що восени минулого року голова МЗС Білорусі заявляв, що на території країни розмістили російський балістичний ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік".

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.

"Орешник" як психологічна зброя: експерти назвали мету ударів по Україні

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Орєшнік
Дрони атакували Саратовський НПЗ: росіяни панікують через вибухи та пожежу
31 травня 2026, 09:55
Ворожий FPV-дрон атакував авто на Харківщині: поранено подружжя
30 травня 2026, 17:50
Ворожий удар по залізниці у Запоріжжі: пошкоджені тепловоз та електровоз, загинув машиніст
30 травня 2026, 15:24
Всі новини »
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Прикордонники показали, як нищать російські дрони
31 травня 2026, 15:55
Смертельна ДТП на Львівщині: мікроавтобус вилетів у кювет
31 травня 2026, 15:35
Мільйон доларів за постачання дронів: чиновник прикордонної служби отримав запобіжний захід
31 травня 2026, 14:55
На Київщині Mercedes їхав на обгін та на смерть збив людину
31 травня 2026, 14:30
Атака на Дніпро: російський дрон знищив відділення Нової пошти
31 травня 2026, 13:50
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула
31 травня 2026, 12:30
Атака дроном по Чугуївшині: постраждали поліцейські
31 травня 2026, 11:40
На окупованій Луганщині російські злочинці створили "раду захисту традиційних цінностей"
31 травня 2026, 11:20
У Дніпрі пролунав потужний вибух: над містом піднімається дим
31 травня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »